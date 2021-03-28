ننشر رابط تقديم طلب تظلم على نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، الأحد، تلقي طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

ووصل عدد من لهم حق تقديم طلب تظلم وفقا للبيانات 88869 متقدما، ولم يتمكنوا من تقديم أوراقهم بالشكل المطلوب وفقا لإجراءات الحجز.

ويمكن تقديم طلب تظلم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

كما يمكن معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط أيضًا، ويدرس الصندوق طلب التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي، على أن تنتهي طلبات التقديم يوم الأحد 18 أبريل المقبل.

كانت نتائج فرز العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ 27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.

اقرأ أيضًا:

لتسهيل الحصول على شقة.. إعلان وسائل جديدة للتواصل مع حاجزي الإسكان الاجتماعي

​