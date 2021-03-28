البابا تواضروس يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا في لقائه الشهري للشباب الذي يقدمه بالتنسيق مع خدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".

والتقى قداسته في بث مباشر (live) عبر صفحات "كنيسة ف بيتك" على منصات فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب.

ويلتقي قداسة البابا شهريًا مع أبنائه من الشباب في لقاء مفتوح، يقدم خلاله موضوعًا روحيًا ويتفاعل مع أسئلتهم، بهدف التعرف عن قرب على أفكارهم واهتماماتهم بما يدعم التطوير الدائم لرؤية الكنيسة في خدمتهم.

وكان قد حصل الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، على لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، كأول أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تطعيم الآباء الكهنة في الإسكندرية على مدار يومين بلقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم إعطاء حوالي 130 كاهنًا الجرعة الأولى على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.