الخطوط الجوية الكينية تُسجل أكبر خسارة لها بواقع 330 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت شركة الخطوط الجوية الكينية ارتفاعا غير مسبوق في صافي خسائرها بنهاية 2020، بعدما زادت تلك الخسائر حوالي ثلاثة أضعاف لتبلغ 330 مليون دولار أمريكي متأثرة بتوقف حركة الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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في حين سجلت الشركة خسائر بقيمة 118 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019، فيما تشكل الزيادة الأخيرة في الخسائر ضربة قاسية لجهود التعافي الاقتصادي التي تبذلها شركة الطيران الوطنية الكينية.



من جانبه، صرح رئيس الشركة، مايكل جوزيف، بأن آفاق تعافي الشركة مازالت تكتنفها حالة من الضبابية، مع حاجة الشركة لضبط حجم أسطولها ليناسب الطلب على رحلات الطيران في ظل الظروف السائدة.



كما كشف جوزيف عن تكهنات باستمرار تأثر الطلب بتداعيات جائحة كورونا على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.



وأشار رئيس الشركة إلى تراجع إيرادات الشركة من نقل الركاب بنسبة 67.5% بواقع 307 ملايين دولار، بعدما انخفض عدد الركاب بنسبة 65.7%

بسبب قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لاحتواء جائحة كورونا؛ في حين انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 58.9% بواقع 481 مليون دولار.



يُذكر أن الشركة الكينية تدخل عامها الثامن على التوالي دون تحقيق أي ربح، حيث يبلغ إجمالي خسائرها المتراكمة 1.2 مليار دولار، بعدما حققت الشركة آخر أرباحها عام 2012 بصافي ربح بلغ 15 مليون دولار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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