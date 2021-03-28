التشيك تتجاوز 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات في التشيك، 3 آلاف و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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أفادت إحصاءات وزارة الصحة، وفقًا لراديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، بتسجيل

أقل عدد للمرضى بالمستشفيات منذ فبراير الماضي إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و337 حالة.



وأشارت إلى أنه - خلال مارس الجاري - تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة

وفاة جراء الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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