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التشيك تتجاوز 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  سجلت السلطات في التشيك، 3 آلاف و955 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

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 أفادت إحصاءات وزارة الصحة، وفقًا لراديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، بتسجيل

أقل عدد للمرضى بالمستشفيات منذ فبراير الماضي إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و337 حالة.


وأشارت إلى أنه - خلال مارس الجاري - تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة

وفاة جراء الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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