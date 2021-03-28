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العراق يُعلن العثور على مقذوفات وعتاد من مُخلفات داعش

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية تفتيش في إحدى القرى بقضاء تكريت.

 

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 أضافت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن قوة مشتركة نفذت "واجبًا" في

قرية البودور بقضاء تكريت، وعثرت خلالها على عتاد ومقذوفات هاون وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش.


وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - شن حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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