العراق يُعلن العثور على مقذوفات وعتاد من مُخلفات داعش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية تفتيش في إحدى القرى بقضاء تكريت.

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أضافت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن قوة مشتركة نفذت "واجبًا" في

قرية البودور بقضاء تكريت، وعثرت خلالها على عتاد ومقذوفات هاون وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش.



وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - شن حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

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