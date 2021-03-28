العراق يُؤكد استمرار إجراءات الحظر خلال شهر رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، إن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، ستكون سارية خلال شهر رمضان المبارك.

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وأوضح الوزير، في تصريح، أوردته قناة (السومرية

نيوز)، أن الوزارة تعتمد بشكل طارئ على الموقف الوبائي حيث يتم من خلاله اتخاذ أي قيود أو إجراءات إضافية، مشيرًا إلى عدم إصدار أي قرارات جديدة حاليًا.



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية قد فرضت

حظرًا جزئيًا للتجوال في البلاد يبدأ من الساعة 9 مساءً إلى 5 صباحاً، فضلًا عن حظر شامل يومي الجمعة والسبت فقط.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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