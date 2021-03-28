فلسطين تُعلن انخفاض طفيف في أعداد إصابات كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن هناك انخفاضًا طفيفًا طرأ على أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ بسبب الانضباط الجيد خلال الإغلاق في الأسبوعين الماضيين.

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أضافت الكيلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - "لاحظنا تحسنًا بسيطًا بالحالة الوبائية، لكن عدد الإصابات والوفيات ما زال مرتفعًا، بينما نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات انخفضت من 115% إلى 100%".. وتابعت أن نسبة النتائج الإيجابية

من الفحوصات ما زالت مرتفعة؛ الأمر الذي يعتبر مؤشرًا خطيرًا، ولفتت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نسبة الفحوصات الإيجابية بالضفة الغربية 21%، وفي قطاع غزة 20%.



وأشارت إلى أن هناك عزوفًا من قبل المواطنين عن إجراء الفحوصات لأسباب مختلفة، ونحن نعي ذلك عندما نتحدث عن الحالة الوبائية في فلسطين، معربة عن أملها باستمرار عملية التطعيم، مؤكدة أنها

تتواصل يوميا مع تجمع "كوفاكس" والشركات المصنعة للقاحات لتأمين المزيد من اللقاحات.



ونوهت الكيلة إلى أن الوزارة ستتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، الذي يأتي بتبرع من الحكومة الصينية، و25 ألف جرعة من لقاح "أسترازنيكا"، وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، والبالغة 2 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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