روسيا تتجاوز 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجّلت روسيا 9 آلاف و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و519 ألفًا و832 إصابة.

اقرأ أيضًا: روسيا تُعلن إحباط مُخطط لاستهداف الشرطة في روستوف



ذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان، اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في

مناطق الاتحاد الروسي كافة البالغ عددها 85 منطقة.



وأشار البيان إلى تسجيل 336 وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 97 ألفًا و740 شخصًا، وأوضح أن 8630 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين

في عموم روسيا إلى 4 ملايين و139 ألفًا و128 شخصًا.



ولفت البيان إلى أن العاصمة الروسية سجلت 1878 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 701 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 610 إصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كلمات مفتاحية ذات صلة

فيروس

كورونا

روسيا