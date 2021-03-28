ماليزيا تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية،

اليوم الأحد - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 341 الفا و944 حالة، بينهم 14 ألفا و209 حالات نشطة.



وأعلن المسؤول الماليزي، تعافي مايزيد عن 326

ألف شخصا بينما ارتفع اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1257 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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