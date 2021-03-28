ماليزيا تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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اليوم الأحد - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 341 الفا و944 حالة، بينهم 14 ألفا و209 حالات نشطة.
وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية،
ألف شخصا بينما ارتفع اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1257 حالة.
وأعلن المسؤول الماليزي، تعافي مايزيد عن 326
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.