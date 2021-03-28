المغرب حاضر في مهرجان البحرين

جدة - عبدالحي حسين - يشارك المغرب في مهرجان البحرين السينمائي، في دورته الأولى، إلى جانب 17 دولة عربية أخرى حاضرة في الحدث، الذي ينطلق في 1 أبريل المقبل، وينتهي في الخامس منه.

وأكدت إدارة المهرجان، في بلاغ صحفي لها، أن عدد الأفلام، التي تقدمت بطلبات مشاركة في مسابقة المهرجان، وصلت إلى 200 فيلم.

وتمثل الأفلام المشاركة 18 دولة عربية، هي: المغرب، والبحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والسودان.

ويشهد المهرجان 5 مسابقات للأفلام الروائية، والقصيرة، والطلبة، والوثائقية، والتحريك، ومسابقة مركز تفوق.