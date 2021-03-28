أبو زعيتر ينهزم بالضربة القاضية أمام الكندي مارك

جدة - عبدالحي حسين - انهزم المغربي أبو زعيتر بالضربة القاضية أمام الكندي، مارك أندري باريوت، في منافسات UFC بلاس فيغاس.

وأنهى الملاكم المغربي الجولة الأولى لصالحه، لكن أداءه تراجع في الجولة الثانية، ما جعل الكندي مارك يعادل النتيجة.

وانهار أبو زعيتر كليا في الجولة الثالثة، التي تسيدها المقاتل الكندي بشكل كلي، إذ لم يقو المغربي على مجاراة الكندي، الذي تمكن من إنهاء النزال لصالحه بالضربة القاضية.

جدير بالذكر أن أبو زعيتر غاب عن المنافسة منذ ثلاث سنوات، ما جعل لياقته البدنية تبدو ضعيفة جدا، خصوصا في الجولة الثالثة.