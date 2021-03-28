إصابات “كورونا” تتجاوز 127 مليون عبر العالم ونسبة الشفاء 80 في المائة

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود اليوم السبت، إلى أزيد من 127 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,783,591، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 127 مليون و025 ألف 229 شخص، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه؛ فيما عُولج أكثر من 102,370,710 مليونا؛ بنسبة تجازوت 80 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين مازالوا يتلقون العلاج، أزيد من 25 مليون شخص، بنسبة بلغت 19 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 92,937 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 2,783,591 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت2.2 في المائة؛ فيما تم تسجيل أزيد من 630,055 ألف إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوزت 30,853,032 مليون إصابة، و561,142 ألف وفاة؛ فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ 12,407,323 مليون إصابة.