طقس الأحد.. قطرات مطرية متفرقة وزخات رعدية ببعض مناطق المملكة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة بالواجهة المتوسطية، فضلا عن بروز سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والنواحي المجاورة، وقد تصل إلى السهول الداخلية وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة نوعا ما بالسواحل الجنوبية، وأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومن القطاع الجنوبي فوق المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والأطلس، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي بباقي جهات المملكة .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و13 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 13 و18 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 23 و 28 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، وغرب الأقاليم الجنوبية وسواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.