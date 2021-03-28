رئيس وزراء كندا: العقوبات الصينية "غير مقبولة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم السبت إن العقوبات التي فرضتها الصين على اثنين من مسؤولي الحقوق الدينية الأمريكيين ونائب كندي غير مقبولة وتعهد بمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان. وجاءت عقوبات بكين بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في الأسبوع الماضي بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق مسلمي الإيغور والأقليات التركية الأخرى في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. ووصف ترودو العقوبات الصينية بأنها "إجراءات غير مقبولة". وقال على تويتر: "سنواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين". وفرضت الصين عقوبات على النائب الكندي المعارض مايكل تشونغ ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية. وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من ثمانية أعضاء وكانت قد قدمت تقريرا في الشهر الجاري خلص إلى ارتكاب فظائع في شينجيانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستتخذ أيضا اجراءات ضد رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز. وتابعت الوزارة قولها: "الحكومة الصينية عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها"، مضيفةً "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينحيانغ والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".

