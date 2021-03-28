شؤون الحرمين: 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أنه تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.



وأوضحت آخر إحصائيات عودة العمرة والصلاة، أن إجمالي ما تمّ تفويجه من 4 أكتوبر الماضي حتى اليوم 28 مارس، بلغ 3 ملايين و194 ألف معتمر.

ووفق رئاسة شؤون الحرمين، فقد بلغ عدد المصلين 9 ملايين و320 ألف مصلٍ، حيث تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.