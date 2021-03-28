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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شؤون الحرمين: 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
كشفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أنه تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.
وأوضحت آخر إحصائيات عودة العمرة والصلاة، أن إجمالي ما تمّ تفويجه من 4 أكتوبر الماضي حتى اليوم 28 مارس، بلغ 3 ملايين و194 ألف معتمر.
ووفق رئاسة شؤون الحرمين، فقد بلغ عدد المصلين 9 ملايين و320 ألف مصلٍ، حيث تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.