شكرا لقرائتكم ضحايا باعتداء في كندا.. والشرطة تعتقل مشتبهاً به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الكندية مقتل شخص وجرح خمسة آخرين السبت في اعتداء بسكين استهدف مكتبة في مدينة فانكوفر، مضيفة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى إنه لم يعد هناك أي تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات تفاصيل حول الدافع المحتمل للاعتداء الذي وقع في فترة بعد الظهر داخل المكتبة وحولها.

من جهته، أفاد الرقيب في الشرطة الكندية فرانك تشانغ لفرانس برس أن أحد الجرحى قد توفي، مؤكداً أن السلطات "لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا".

كما بثت قناة "سي تي في" مقطع فيديو يظهر اعتقال المشتبه به الذي بدا وقد طعن نفسه في ساقه قبل انهياره واعتقاله على يد رجال الشرطة.

من جانبها قالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ الصحية إن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن وضعهم الصحي.

أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الاعتداء

وذكرت الشاهدة شايلا دايسون ل"سي تي في" أنها شاهدت رجلاً يطعن امرأة، ولم يظهر أن هناك أي رابط بينهما مع استمرار المهاجم بالطعن بشكل عشوائي.

بدوره قال أندرو كوكينغ الذي يعيش على بعد 500 متر من المكتبة لفرانس برس إن الاعتداء وقع في منطقة هادئة بشكل عام، مضيفاً: "رأيت أشخاصا يتلقون الإسعافات الأولية من مسعفين بجوار سيارة وأيضاً بجوار مطعم، قبل أن يتم نقلهم على حمالات".

إلى ذلك وصف الأمر بأنه "محزن للغاية، خاصة وأن أحدهم كان طفلاً على ما يبدو"، مشيراً إلى أن شقيقه "كان في المكتبة قبل 30 دقيقة فقط من الاعتداء".