شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمّر «مسيّرة» أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مسيّرة» أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأشار التحالف إلى استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

وكان التحالف العربي قد أعلن فجر الأحد، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان ميليشيات الحوثي، متهماً الحوثيين بأنهم «يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة»، ويستمرون في «تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية»