شكرا لقرائتكم خبر عن وضع وبائي «حرج» في فرنسا وقيود جديدة في دول عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

عززت فرنسا التي تعاني وضعاً وبائياً «حرجاً»، السبت، من عمليات التحقق والتفتيش لفرض احترام منع السفر والتنقل فيما تواجه الموجة الثالثة من جائحة «كوفيد- 19» التي تضرب أوروبا دافعة بلجيكا وبولندا أيضاً إلى تشديد القيود.

وفي قارات أخرى، شددت دول تواجه ارتفاعاً جديداً في الإصابات بمرض «كوفيد- 19» التدابير ليدخل إغلاق تام اعتباراً من السبت، في تشيلي فيما تستعد الفلبين لإغلاق مانيلا والمحافظات المجاورة لها الاثنين، في قرار يشمل 24 مليون شخص.

وكثفت السلطات الفرنسية، السبت، عمليات التدقيق في المطارات ومعابر الطرقات بين المقاطعات لاحترام حظر التنقل. ووسع نطاق القيود المفروضة في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها لتشمل منذ منتصف ليل الجمعة ثلاث مقاطعات أخرى.

وتتضمن التدابير منع التنقل لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من دون إذن ومغادرة المنطقة من دون سبب مقنع، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية والمتاجر.

لكن خلافاً لدول أخرى، قررت فرنسا ترك المدارس مفتوحة بسبب مخاطر التسرب المدرسي والمشاكل النفسية لدى التلاميذ المحجورين.

وفي بقية أرجاء البلاد يفرض حظر تجول بين الساعة 19,00 والسادسة صباحاً، فيما الحانات والمطاعم والمراكز الثقافية مقفلة في كل أرجاء البلاد.

وتستمر الموجة الثالثة من «كوفيد- 19» بالانتشار في فرنسا ما يضع البلاد في وضع «حرج» على ما أكد رئيس الوزراء جان كاستيكس. ويعقد اجتماع لمجلس الدفاع مساء الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن تشديد القيود من عدمه.

وأمام هذا الوضع، أعلنت مدريد، السبت، طلب فحص «بي سي آر» سلبي النتيجة يجرى قبل أقل من 72 ساعة، من أي شخص يرغب في عبور الحدود البرية الفرنسية لدخول إسبانيا.

في بلجيكا، منع أصحاب المهن غير الطبية التي تطلب تواصلاً مع الزبائن ومن بينهم الحلاقين، من ممارسة عملهم لمدة أربعة أسابيع. ولا يمكن للمتاجر غير الأساسية التي لا تشمل محال المواد الغذائية والصيدليات والمكتبات، استقبال الزبائن إلا بموجب موعد مسبق.

وقررت بولندا إغلاق دور الحضانة ورياض الأطفال ومتاجر الأثاث، فضلاً عن صالونات التجميل وتصفيف الشعر. وفي الكنائس، ستحدد مساحة 20 متراً مربعاً لكل شخص في مقابل 15 متراً مربعاً في السابق.

وفي المملكة المتحدة، أكثر دول أوروبا تسجيلاً للوفيات، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لا «يرى أي سبب» في البيانات العلمية يبرر مراجعة خطته للخروج من مرحلة الإغلاق الثالثة في إنجلترا، فيما يحذر علماء من متحورات جديدة للفيروس.

وأصبحت ويلز، السبت، أولى المقاطعات الأربع التي ترفع جزءاً من القيود المفروضة منذ مطلع السنة.

على الرغم من أن الدول الأوروبية ليست الوحيدة التي تلجأ إلى تشديد القيود، فقد أعلنت الفلبين إغلاقاً اعتباراً من الاثنين في مانيلا وضواحيها يشمل 24 مليون شخص فيما تواجه المستشفات صعوبات في مواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس «كورونا».

في كينيا التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء عزلت نيروبي وأربع مناطق مجاورة لها عن بقية أرجاء البلاد منذ ليل السبت وأغلقت المدارس فيها.

في تشيلي، يخضع أكثر من 80 % من السكان اعتباراً من السبت للحجر التام من دون إمكانية الخروج لشراء السلع الأساسية حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الارتفاع الكبير جداً في الإصابات على الرغم من حملة التلقيح الفعالة فيها.

ويضرب الفيروس أمريكا اللاتينية بشكل كبير؛ إذ أعلنت البرازيل، الجمعة، عدداً قياسياً جديداً من الوفيات بمرض «كوفيد- 19» بلغ 3650. وسجلت البيرو نحو 12 ألف إصابة في يوم واحد وهو عدد قياسي أيضاً.

وفي اليوم نفسه، سجلت الأرجنتين نحو 13 ألف إصابة جديدة وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، فيما أعلنت بوينوس أيريس تعليق الرحلات الجوية الوافدة من البرازيل وتشيلي والمكسيك. أما المكسيك أكثر دولة تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فقد تجاوزت الخميس عتبة مئتي ألف وفاة.

في الشرق الأوسط، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تسجيل «ارتفاع حاد» في الإصابات الخطرة بـ«كوفيد- 19» في اليمن؛ حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية.

وكتبت المنظمة غير الحكومية في تغريدة: «تشهد منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعاً حاداً في أعداد المصابين بمرض «كوفيد- 19» الذين يعانون حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في مختلف أنحاء اليمن».

وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن رفاييل فيخت: «نحن نحث جميع المنظمات الطبية الإنسانية المتواجدة في اليمن على زيادة حجم استجاباتها الطارئة لمرض «كوفيد- 19» بسرعة».

وتسبب فيروس «كورونا» بوفاة 2,768,431 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019. وتأكدت إصابة أكثر من 126,070,470 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.

وأمام الموجة الوبائية الجديدة تعول الكثير من الدول على تسريع حملة التلقيح مع إعطاء أكثر من 500 مليون جرعة في العالم حتى يوم الجمعة. وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات للتزود باللقاحات، أكدت فرنسا السبت، أنها تنتظر شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين جرعة.