شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئون يتهمون الجيش الفنزويلي بقتل مدنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولومبيا- رويترز

قال فنزويليون فروا من بلادهم إلى كولومبيا تحت وطأة اشتباكات بين الجيش الفنزويلي وجماعات مسلحة: إن جنوداً من الجيش الفنزويلي ارتكبوا انتهاكات منها قتل مدنيين. وبدأ يوم الأحد تدفق اللاجئين الذين قدر مسؤول في بلدية أراوكيتا الكولومبية عددهم بنحو أربعة آلاف، بعدما شن الجيش هجوماً على جماعات مسلحة في مدينة لا فيكتوريا.

وقالت فنزويلا إنها تحقق في اتهامات بحق أعضاء في الجيش شملت احتجاز وقتل مدنيين ونهب وحرق منازل.

وقال خوسيه كاستيلو الذي وصل إلى كولومبيا مع زوجته الحبلى وابنته البالغة من العمر 12 عاماً في تصريح: «لقد داهموا منزلنا وأخذوا كل شيء... لم أقدر على البقاء لأنهم يقتلون الناس». ويقول المدنيون الفارون إن منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين يرفضون اتفاقاً للسلام مع الحكومة الكولومبية أعلن عام 2016، هم هدف العمليات العسكرية.