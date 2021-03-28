شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دو» توافق على توزيع 15% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2020، كما وافقت الجمعية العمومية أيضاً على تعيين أعضاء مجلس إدارة.

من جهة أخرى، أقر مجلس إدارة شركة «دو» تعيين محمد هادي الحسيني رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وسارة مسلم نائباً للرئيس، فيما تم إعادة تعيين أحمد جلفار عضواً منتدباً للشركة.