شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور نتائج إيجابية في الربع الأول أفضل من المتوقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن النتائج في الربع الأول من عام 2021 كانت أفضل من المتوقع بفضل المعافاة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة بعد تفشي جائحة «كوفيد- 19».

وقال الحبتور إن مجموعة الحبتور، اتخذت إجراءات في مرحلة مبكرة من عام 2020 كي تتمكّن من الصمود في مواجهة تداعيات الجائحة التي لا تزال تطال بتأثيراتها أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الدول الصناعية. ولفت إلى أن جائحة «كوفيد- 19» التي تعصف بالعالم فاجأت الجميع، ولم تكن البلدان على اختلافها مستعدة لها، فما بالكم بالشركات والأفراد. لقد توقف العمل في عدد كبير من القطاعات حول العالم أو واجهت الانهيار الكامل، لاسيما قطاع السياحة والسفر.

قطاع العقارات يقفز 17% والمبيعات تفوق 300%

وقال الحبتور، عن مجالات العمل المتنوعة التي تنخرط مجموعته فيها: «إن قطاع العقارات في دبي حقق نمواً قوياً في المبيعات بلغت نسبته 17 في المئة في يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. لقد شهدنا نمواً قوياً في قطاع العقارات، مع تسجيل ارتفاع بنسبة تفوق 300 في المئة في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وما يُحفّز هذا النمو هو ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في دبي، والنوعية العالية للمنتَج المعروض. يرى عدد كبير من المشترين في الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، أن دولة الإمارات، ولاسيما دبي، توفّر بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أرضها».

71 % إشغالات الفنادق

وقد صُنفت الإمارات مؤخراً «الوجهة السياحية الأكثر شعبية لعام 2021» في دراسة أجرتها شركة السفريات العالمية «كووني» والتي كشفت عن أن الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الأكثر بحثاً لعام 2021 في 11 بلداً.

وقال الحبتور: إن قطاع الضيافة في الإمارات تمكّن من تحمّل أثر الجائحة واستعادة مستوى صحي في الأعمال، مشيراً إلى أن فنادقه سجّلت زيادة مطردة في معدلات الإشغال، مضيفاً: «أدت مرونتنا وقدرتنا على التكيّف مع احتياجات السوق دوراً أساسياً في نجاحنا».

ولفت إلى أن «الطفرة»في أعداد رواد الفنادق أسهمت في انتعاش معدلات الإشغال في دبي، والتي وصلت إلى 71 في المئة خلال شهر ديسمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020؛ وتراوحت بين 50 و70 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أنحاء الإمارات. تابع الحبتور: «صحيح أن الأشخاص لا يأتون من البلدان الخاضعة للإقفال، لكننا نستقبل ضيوفاً من بلدان لا يزال السفر مسموحاً فيها، مثل كومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة».

وأقر الحبتور بأنه كان من الصعب رؤية الفنادق تغلق أبوابها في بداية أزمة «كوفيد- 19»، فيما بدت ردهاتها أشبه بمدن الأشباح، معلقاً: «سعيد بعودة الفنادق إلى الحياة مرة أخرى، وأن قطاع الضيافة في دبي يسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش». وقال إنه يتوقّع أن تتفوق النتائج في عام 2021 على تلك التي تحققت في عام 2019. وأشاد بالإبداع الذي تتمتع به فرق العمل في حبتور للضيافة، والتي أعادت ابتكار نهج المبيعات، والبحث عن عروض وفرص لإنعاش السوق من جديد، مضيفاً: «حققت بعض فنادقنا منذ الآن نمواً أكبر بنسبة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

قطاع السيارات يعود إلى ما قبل الجائحة

أضاف الحبتور، أن القطاعات الأخرى في المجموعة تحقق أداء جيداً. فقد زادت شركة دايموندليس لتأجير السيارات حجم أسطولها بنسبة 24 في المئة لتصل إلى أكثر من 10،000 مركبة في الفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021، وبلغت نسبة الاستخدام 90 في المئة.

وأشار إلى النتائج القوية التي حققتها شركة الحبتور للسيارات والتي تتناسب مع أرقام ما قبل الجائحة، وزيادة الطلب على التسجيل في مدرسة الإمارات الدولية بفرعيها.

وختم قائلًا: «إيماني أقوى من أي وقت مضى، من أن دبي هي ملاذ آمن للمستثمرين والأعمال. وأفتخر بأن أرفع عالياً علم دولتي المبروكة الإمارات».