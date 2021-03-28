شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية استشاري الشارقة» تناقش عدداً من الخدمات العلاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخدمات الصحية في إمارة الشارقة ومخرجات زياراتها لعدد من المؤسسات، وبحثت في مواصلة تنفيذ أهدافها ضمن خططها المنبثقة عن خطة المجلس، خلال الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة صباح أمس الأول، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وترأسه الدكتور عبد الله البلوشي، رئيس اللجنة وحضره موزة الكتبي، مقرر اللجنة، ودغيش الكتبي، وعبيد العضب الحمودي، وسيف رويجده الكتبي، وعسيرة القايدي، والدكتور سعيد الطنيجي، وحضر جانباً من الاجتماع علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، ومن الأمانة العامة سيف بن سويف، أمين سر اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور البلوشي، أهمية متابعة اللجنة لمختلف أهدافها في مجمل الاختصاصات التي تعنى بها سواء في الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، وما يخص قطاع العمل. وأشار إلى دورها في متابعة تقديم مختلف الخدمات العلاجية في إمارة الشارقة، لاسيما خلال هذه المرحلة وتعزيز تلك الخدمات.

بعدها ناقش المجتمعون الخدمات الصحية عبر شبكة المنشآت الصحية العلاجية وباقة الخدمات المتاحة. كما تطرقوا إلى تقديم أفضل الخدمات، خاصة من المحتاجين للرعاية الصحية المتقدمة، وهم طريحو الفراش، لاسيما القاطنين خارج الإمارة. وطرحت مقترحات عدة في هذا الصدد.

ودرسو بعض شكاوى المواطنين المحالة من رئيس المجلس الاستشاري، وأبدوا الرأي فيها.