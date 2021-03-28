إيديتا تقترض 90 مليون جنيه من بنك الكويت الوطني لتمويل نفقات رأسمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع بنك الكويت الوطني بقيمة 90 مليون جنيه ومدته 7 سنوات.

وأضافت في بيان صحفي مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد أن القرض بغرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالشركة في مصر.

وبحسب البيان فإن القرض يندرج في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم الشركات المصرية بأسعار مخفضة للفائدة.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لدعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8%.