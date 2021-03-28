صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدد من الأمهات المثاليات بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء خالد متولى، مفوض المحافظ للعلاقات الدولية.

وبلغ عدد الأمهات المكرمات 15 سيدة من مختلف مدن المحافظة، في المسابقة التي نظمتها مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بالاشتراك مع وحدة تكافؤ الفرص.

وفازت بالمركز الأول هدى عبد الرحمن، من مدينة دهب، وأهدى المحافظ كل أم مثالية شهادة تقدير، ومبلغًا ماليًا.

وقرر تخصيص مبلغ مالي بصفة شهرية لمدة عام لإحدى الأمهات، نظرًا لظروفها الخاصة، ورعايتها لـ6 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت نائب المحافظ المهندسة إيناس سمير، على دور الأم في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء، وتعريفهم بالمنهج الصحيح، بعيدًا عن الانحراف أو التطرف، وأن الأم لها دور كبير في صنع التاريخ، وبناء الحاضر ورسم المستقبل.