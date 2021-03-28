أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.