أمريكا.. تسجل رقما قياسيا جديدا في تطعيمات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث شهد يوم السبت وحده تطعيم نحو 3.5 مليون أميركي بجرعات من اللقاح ، حسب ما ذكرته شبكة “NBC” الإخبارية الأميركية.

وقالت الشبكة إن 11 مليون جرعة إضافية من لقاح “جونسون آند جونسون” باتت في طريقها لدعم جهود التلقيح الجارية في كافة أنحاء البلاد.

وتقوم ولايات أميركية حاليا بتوسيع قاعدة المؤهلين لتلقي اللقاح من سكانها، وفتحت بعضها أبوابها فعلا أمام جميع البالغين الراغبين بتحصين أنفسهم ضد الفيروس.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن رسميا، الخميس، خطته الجديدة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال وضع هدف جديد يتمثل بإعطاء 200 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفايروس في أول 100 يوم من توليه الرئاسة.

وقال بايدن في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه رئاسة البيت الأبيض “أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك”، مضيفا “لقد انتخبت لحل المشاكل وعلى رأسها جائحة كوفيد 19”.

وتولى بايدن منصبه في 20 يناير، وحددت إدارته في البداية هدفا يتمثل بإعطاء 100 مليون جرعة من اللقاح خلال أول 100 يوم من توليه رئاسته، لكن هذا الهدف تحقق الأسبوع الماضي بعد مرور 60 يوما فقط.

وتطرق بايدن أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن التوقعات تتحدث عن حصول ارتفاع بنسبة 6 بالمئة بالناتج المحلي.

وأكد الرئيس الأميركي أن أكثر من 100 مليون دولار دفعت كمساعدات للأميركيين حتى يوم الأربعاء.

ولفت إلى أن إدارته عازمة على تحقيق تقدم ملموس في كل الملفات المطروحة، داعيا الجمهوريين إلى أن “يقرروا ما إذا كانوا عازمين على التعاون معنا”.