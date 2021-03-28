مقاهي ومطاعم تقرر تسليم مفاتيحها للسلطات إذا تقرر تمديد الطوارئ

جدة - عبدالحي حسين - هدد أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم بني ملال، بتسليم مفاتيح المقاهي والمطاعم للسلطات المحلية، في حالة تمديد حالة الطوارئ، مع اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية.

وأوضح بلاغ للكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أنه في حالة تم تمديد حالة الطوارئ، فسيتم جمع جميع مفاتيح المقاهي والمطاعم وتسليمها للسلطات بولاية جهة بني ملال خنيفرة، لتتولى مسؤولية الاجراء وتحملها لجميع التبعات.

وأضاف البلاغ، أن الوضعية التي أصبح يعيشها مهنيو القطاع، أصبحت جد كارثية، تزامنا مع حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى تسجيل صاحب المقهى او المطعم لفيديو يعبر فيه عن سخطه فيما لحقه من حيف، بسبب هذه القرارات الحكومية، التي لا تخضع للمنطق ولا للعقلانية، وتزيد من معاناة القطاع حسب نص البلاغ.

وأوضح مهدي بن الصديق عضو جمعية أرباب المقاهي لـ”اليوم24″، أنه في حالة قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين، سيعمل أرباب المقاهي على إقفال المحلات وتسليم المفاتيح للسلطات كخطوة احتجاجية .

وأضاف المتحدث، أن الوضع المادي الذي يعيشه أرباب المقاهي مزري، وأن قرارات الحكومة تدفع مهنيي القطاع نحو الإفلاس دون استشارتهم أو محاورتهم.