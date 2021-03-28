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السعودية… إغلاق ثمانية مساجد بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قررت إغلاق ثمانية مساجد مؤقتا في ثلاث مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس المستجد “كوفيد-19” بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه 381 مسجدا.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية أمس السبت؛ أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح سبعة مساجد، اثنين بمنطقة الرياض، ومسجدا بمنطقة القصيم، ومسجدا بمنطقة الشرقية، ومسجدا بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدا بمنطقة تبوك؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ومن بين 381 مسجدا، تم اغلاقه، أعيد فتح 364 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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