شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى جراء تحطم طائرة صغيرة شمال المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المكسيكية مقتل ستة أشخاص وإصابة شخص سابع، وذلك جراء حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية "سونورا" الواقعة شمال البلاد، وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن الطائرة، وهى من طراز "سيسنا" قد أقلعت من مدينة "هيرموسيلو" فى ولاية "سونورا" وكانت متجهة إلى مدينة "توكسون" بولاية "أريزونا" الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية فى حكومة ولاية "سونورا" ليوناردو سيسكومانى، مشيرة إلى أن قائد الطائرة أيضا قد لقى مصرعه فى الحادث.

وقال مكتب المدعى العام بالولاية إن سبب تحطم الطائرة مازال قيد التحقيقات.