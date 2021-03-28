شكرا لقرائتكم خبر عن 4767 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان تسجيل 57حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 14 ألفا و215 حالة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 4767 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 654 ألفا و 591 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.