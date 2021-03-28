شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 8 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي خلال 24 ساعة الماضية .وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90167 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.