انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين في العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في العاصمة.