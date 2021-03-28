العثور على اسلحة واعتدة في الشرطة الخامسة وحي الجهاد

بغداد - ياسين صفوان - نفذ اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية عمليتين أمنيتين لتفتيش منطقتي حي الجهاد والشرطة الخامسة في بغداد.

وذكرت الفرقة في بيان تلقته "الخليج 365" ان تم العثور خلالها على بندقية كلاشنكوف عدد3 ، مسدس كاركال ، مسدس صوتي عد3 ، مخزن بندقية عدد 5، عتاد بندقية كلاشنكوف 115 إطلاقة ، مخزن وحربة عسكرية، عتاد مسدس عدد30 إطلاقة في حي الجهاد.



فيما كانت حصيلة العملية الثانية التي تم تنفيذها في منطقة الشرطة الخامسة العثور على (بندقية كلاشنكوف ، مخازن بندقية عدد 5 ، عتاد بندقية عدد 45 ، ناظور نهاري) وتم التعامل مع المضبوطات اصولياً.