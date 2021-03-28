انت الان تتابع خبر شرطة كربلاء تجري ممارسة امنية استعداداً لتأمين الزيارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقته "الخليج 365" أنه تم إجراء ممارسة أمنية شملت أفواج الطوارئ وتطبيق الخطة المعدة لزيارة النصف من شعبان وأهم النقاط والملاحظات التي سيتم تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع.



وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد لأي ظرف طارئ لغرض الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية التي من شأنها حماية مدينة كربلاء والزائرين على حد سواء وفرض القانون.