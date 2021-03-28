وزير الصحة يوضح بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان المبارك

الوزير اوضح في تصريحات تابعتها الخليج 365، بأن "الوزارة تعتمد بشكل طارئ على الموقف الوبائي حيث يتم من خلاله اتخاذ أي قيود أو إجراءات إضافية"، مشيرا الى "عدم اصدار اي قرارات جديدة حاليا".

واضاف ، ان "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون سارية لشهر رمضان المبارك".

