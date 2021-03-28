انت الان تتابع خبر وزير الصحة يوضح بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، ان قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون سارية لشهر رمضان المبارك.
الوزير اوضح في تصريحات تابعتها الخليج 365، بأن "الوزارة تعتمد بشكل طارئ على الموقف الوبائي حيث يتم من خلاله اتخاذ أي قيود أو إجراءات إضافية"، مشيرا الى "عدم اصدار اي قرارات جديدة حاليا".
واضاف ، ان "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون سارية لشهر رمضان المبارك".
واضاف ، ان "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستكون سارية لشهر رمضان المبارك".