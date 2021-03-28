انت الان تتابع خبر القوات الامنية تقطع الطوق الثالث المؤدي الى مركز كربلاء المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قطعت القوات الامنية، اليوم الاحد، الطوق الثالث المؤدي الى مركز مدينة كربلاء المقدسة تزامنا مع احياء الزيارة الشعبانية.