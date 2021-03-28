التحالف العربي يدمر زورقين حوثيين مفخخين قبل هجوم من الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم وشيك من مدينة الحديدة اليمنية.



وقال التحالف العربي، في بيان، إن "مليشيات الحوثي تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة اليمنية".

ولفت إلى أن "مليشيات الحوثي مستمرة في تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وقبل قليل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وأكد التحالف أن المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والطائرتان المفخختان هما آخر حلقات اعتداءات المليشيا الإرهابية على المدنيين في تحد سافر للقوانين الدولية والإمعان في إعلان رفضها لمبادرة الرياض من أجل تحقيق السلام في اليمن.

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.