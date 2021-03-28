قتلى وجرحى موالون لتركيا في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل7 عناصر وأصيب آخر من أحد الفصائل الموالية لتركيا، في هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية بريف رأس العين شمال شرقي سوريا.



وأشار بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الهجوم شنته عناصر قوات سوريا الديمقراطية على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، في قرية أم المناجير بريف رأس العين ضمن محافظة الحسكة.

وفي 24 من مارس/آذار الجاري، قتل 7 من قوات "مجلس الرقة العسكري"، في عملية تسلل لعناصر فصيل "السلطان سليمان شاه" الذي يقوده محمد الجاسم “أبو عمشة”.

ومطلع 2021، جددت أنقرة والفصائل النابعة لها، عدوانها على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة، حيث استهدفت بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف المدينة الشمالي.

ووفق تقارير إعلامية محلية، أطلقت القوات التركية ومرتزقتها قذائف المدفعية الثقيلة، انطلاقا من مناطق انتشارها على الشريط الحدودي مع تركيا، باتجاه منازل المدنيين في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.