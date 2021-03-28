بوتين يستعين بميزان الحرارة بعد تلقيه اللقاح الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بعد تلقيه لقاح كورونا وضع ميزان الحرارة على المنضدة أمامه "تحسبا لأي طارئ"، إذ كان يستعد لأعراض سلبية محتملة.



وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "وضعت ميزان الحرارة على منضدة النوم الخاصة بي عندما خلدت إلى الفراش، تحسبا لأي طارئ".

وأوضح أن طبيبه الشخصي فقط هو الذي يعرف تفاصيل تطعيمه.

وقال: "إنه بعد تشكل الأجسام المضادة لدي نتيجة التطعيم، سأوسّع جغرافيا رحلات عملي"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الرئيس الروسي قد تلقى في الـ23 من مارس الجاري الجرعة الأولى من لقاح كورونا، الذي لم يعلن الكرملن عن نوعه، مؤكدا أنه أحد اللقاحات الروسية الثلاثة، التي تحظى جميعها بنفس الدرجة من الفعالية والسلامة.