تسريب محادثة تشعل أزمة جديدة بين ميجان وهاري والعائلة الملكية

الشارقة - اميمة ياسر - بعد المقابلة "النارية" لدوق ودوقة ساسكس، الأمير هار وزوجته ميجان مع سيدة الإعلام الحديث، أوبرا وينفري، والتي تضمنت تصريحات هاجمت خلالها العائلة الملكية البريطانية، يبدو أن الزوجين قد دقا آخر نعش في علاقتهما مع قصر باكنجهام، بإجراء مقابلة مع مقدمة البرامج الأمريكية جايل كينج.

وقال مصدر في القصر بالفعل إن ميجان ماركل والأمير هاري دمرا أي أمل في مداواة الجروح بينهم وبين العائلة المالكة من خلال التحدث إلى كينج. بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقالت كينج إن هاري أخبرها أن المحادثات مع الأمير وليام والأمير تشارلز "لم تكن مثمرة" في برنامج "ذا مورنينج" وكشفت أيضًا أن الزوجين قد أعطاها آخر تحديث لما يحدث وراء الكواليس بعد مقابلة أوبرا وينفري المثيرة للجدل. قالت كينج: "أنا لا أحاول نشر الأخبار".

وأضافت:"لكنني في الواقع اتصلت بهم لمعرفة ما كانوا يشعرون به، وصحيح أن هاري تحدث مع شقيقه وتحدث إلى والده أيضًا".

أفادت الأنباء أن مصادر رفيعة المستوى في القصر كانت منزعجة من أن السيدة كينغ أعلنت عن تحديثاتها بعد وقت قصير من تداعيات مقابلة أوبرا.

وفي حديثه إلى "ديلي ميرور"، قال مصدر في القصر إن الكشف عن المعلومات "من شأنه أن يثير القلق" بين كبار أفراد العائلة المالكة.

وأضاف المصدر:"هذا النوع من السلوك قد يكون له تداعيات كبيرة على الثقة بين المعسكرين في المستقبل. لن تقدم أي من الأسر، الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج، تعليقًا مستمرًا على المحادثات الخاصة".

وتابع:"الكلمة التي تلقيتها هي أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة ولكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل. وأعتقد أن ما لا يزال مزعجًا لهم هو أن القصر يواصل القول إنهم يريدون حل المشكلة على انفراد. لكن، مع ذلك، يعتقدون أن هذه القصص الكاذبة تظهر والتي لا تزال تحط من قدر ميجان، لم يتحدث أحد في العائلة المالكة إلى ميجان حتى الآن".

وأضافت الكاتبة الملكية بيني جونور، في حديثها عن التفاصيل الخاصة للمحادثات التي أُجريت مع المذيعة الأمريكية كينج، "إنها خيانة صادمة للثقة.. سوف تشعر العائلة بالقلق من أن أي شيء يقولونه لهاري سينتهي به الأمر على التلفزيون الأمريكي".

بعد وقت قصير من المقابلة المثيرة للجدل بين أوبرا ودوق ودوقة ساسكس ، قالت الملكة إنها تريد التعامل مع القضايا التي أثيرت "بشكل خاص" كعائلة. وقالت كينج أيضًا إن الأمير هاري وميجان كانا "سعداء" لأن المحادثات مع القصر قد بدأت. على الرغم من أن المذيعة قالت إن المحادثات مع القصر لم تبدأ بشكل جيد.