شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن النمو الاقتصادى فى مصر وأفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع البنك الأفريقى أن يستمر الاقتصاد المصرى فى المضى قدما نحو المزيد من الاستقرار وارتفاع معدل النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة معدلات النمو ما قبل جائحة كورونا ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن الاقتصاد فى مصر وأفريقيا جاءت كما يلى: