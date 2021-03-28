شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن النمو الاقتصادى فى مصر وأفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقع البنك الأفريقى أن يستمر الاقتصاد المصرى فى المضى قدما نحو المزيد من الاستقرار وارتفاع معدل النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة معدلات النمو ما قبل جائحة كورونا ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن الاقتصاد فى مصر وأفريقيا جاءت كما يلى:
- يتوقع البنك الأفريقى أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 3% بنهاية عام 2021.
- ذكر البنك الأفريقى أن إجمالى احتياطات النقد الأجنبى لمصر وصل إلى 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
- البنك الأفريقى أكد أن الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا انكمش بنسبة 2.1% فى 2020.
- ما يقرب من 30 مليون أفريقى أصبحوا تحت خط الفقر المدقع فى 2020.
- توقع البنك الأفريقى دخول 39 مليون أفريقى تحت خط الفقر المدقع فى 2021.
- ذكر البنك الأفريقى أن الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا سينمو من جديد بنسبة 3.4% فى 2021.