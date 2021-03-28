3 أسابيع فرصة أخيرة.. للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. كيف تقدم تظلمًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم الأحد، في تلقي طلبات التظلم على الحجز في المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وينشر "الخليج 365" خطوات تقديم التظلم، والتي جاءت على النحو التالي:

- بداية التظلم من اليوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع.

- يتم الدخول على الموقع المخصص للنتيجة لمعرفة سبب رفض طلب الحجز، والأوراق الغير كاملة لإعادة تقديمها مرة آخرى بشكل كامل، https://cservices.shmff.gov. eg/complaints).

- ثم يتم تجهيز الأوراق والتي تكون في الغالب عدم إرفاق إيصالات الحجز وشراء كراسة الشروط أو إصال المرافق أو عدم اختيار المدينة وكذلك بعض البيانات في استمارة الحجز.

- الصندوق سيدرس طلب التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

- إذا وجد أحد المتقدمين الرقم القومي الخاص به غير مسجل على الموقع، يعنى ذلك أن النتيجة الخاصة به لم تظهر، وسيتابع لاحقا لمعرفتها.

- وأسفرت نتائج الفرز للعملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.



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