إصابات جراء انفجار خارج كنيسة في اندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

أفاد التلفزيون المحلي في اندونيسيا بأن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع اليوم الأحد خارج كنيسة في إقليم "ساوث سولاويزي" في إندونيسيا.

وقال إي زولبان المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الانفجار يعتقد أنه ناتج عن قنبلة. ووقع الانفجار فى الساعة 1028 صباحا(0328 بتوقيت جرينتش).

وتابع أنه تم العثور على أشلاء بشرية في مكان الحادث.

وذكرت قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إنه يشتبه في ان الانفجار ناتج عن هجوم انتحاري .

ووصلت فرقة تفكيك متفجرات تابعة للشرطة وسيارات اسعاف إلى مكان الحادث.