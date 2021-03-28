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فرنسا تشهد ارتفاعاً بعدد مصابي كورونا في العناية المركزة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:09
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في فرنسا
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في فرنسا
عربي ودولي

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ارتفع عدد مرضى فيروس في وحدات العناية المركزة بفرنسا يوم السبت إلى أعلى مستوى له هذا العام مما يزيد من الضغط لفرض قيود جديدة يقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ربما تكون هناك حاجة لها.
 وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 4791 مريضاً يعالجون من كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة.
وتقترب الأعداد من ذروة تم تسجيلها في منتصف نوفمبر خلال الموجة الثانية من الفيروس على الرغم من أن الربيع الماضي شهد ذروة تجاوزت سبعة آلاف عندما فرضت فرنسا إغلاقها الأول.
وثارت شكوك في التزام الحكومة بإبقاء المدارس مفتوحة بسبب ارتفاع أعداد الحالات بين الطلاب ومعارضة المعلمين الذين يهددون بالانسحاب.
 ودافع ماكرون الأسبوع الماضي عن قراره بعدم فرض عزل عام ثالث لكنه قال إنه ربما تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود.

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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