تفاصيل جديدة عن حادث قطاري سوهاج

ابوظبي - سيف اليزيد - وصف وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير،حادث قطاري سوهاج بـ"الفاجعة الكبيرة".

وكشف الوزير عن تفاصيل جديدة، تتعلق بحادث قطاري سوهاج.

وأشار إلى أن تطوير سكة القطار يحتاج إلى إغلاق كامل للمرفق، وهو ما لم يحدث، وتمت عملية التطوير بالتوازي مع عمل القطار.

وأوضح الوزير المصري في مداخلة على إحدى البرامج التلفزيونية، أن "هناك خطأ بشري، واللغز في القطار القادم من الخلف أنه لم يتوقف رغم تحذيره"، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام". بحسب سكاي نيوز.

وأضاف الوزير: "سائق القطار المتوقف 157 تمت تبرئته حيث قام بإبلاغ وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات".

وتابع قائلا: "القطار المتوقف لا ذنب له نظرا لكون العطل خارجا عن إرادته"، موضحا أنه "فيما يخص التسجيلات التي تم رصدها بأن هناك اتصالات بالقطار القادم من الخلف ولم يرد، بالإضافة إلى الإشارات التي تبدأ على التوالي بالأصفر ثم الأحمر الذي يعني التوقف التدريجي، وهو ما لا يتبعه السائق نهائيا، فسوف تكشف جهات التحقيق السبب وراء ذلك".