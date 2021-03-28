كمال كليتشدار أوغلو: عدد الأسر الفقيرة في إسطنبول تجاوز المليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس حزب «الشعب» الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، إن عدد الأسرة الفقيرة في مدينة إسطنبول تجاوز المليون أسرة، وطالب الحكومة بسرعة توفير الخبز بأسعار رخيصة لها.



وجاء ذلك خلال زيارة زعيم المعارضة التركية لمواقع بناء مصنع «خلق أكمك» بمقاطعة هادم كوي التابعة لمدينة إسطنبول، رفقة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال كليتشدار أوغلو، في تصريح للصحفيين خلال الزيارة، إن الحياة باهظة الثمن، ومن الضروري توصيل الخبز الرخيص للفقراء. لقد ذكرنا مرارًا أنه لا ينبغي أن ينام أي طفل وهو جائع. وأكد أن رئيس البلدية سيتولى هذه المهمة. وأنه يبذل قصارى جهده في هذا الصدد. كما يقوم رؤساء البلديات أيضًا بعمل جرد للفقراء. واتضح أن المكان الذي يوجد فيه الكثير من الفقراء هو إسطنبول.

من جهته، ذكر إمام أوغلو، أن الحاجة إلى الخبز الرخيص ازدادت مع تزايد الفقر مؤخرًا، لهذا السبب هناك حاجة لمزيد من إنتاج الخبز. وأضاف: «قمنا بتسريع إنتاج الخبز، وآمل أن نبدأ في إنتاج الخبز من هنا لسكان إسطنبول من يناير إلى فبراير 2022. ولدينا التزام بمكافحة الفقر. لأننا بلدية ملزمة بتقديم الخدمة العامة. وفي هذا الجانب، نبني المرافق وسنواصل القيام بذلك»