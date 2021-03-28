معارضة تركية تهاجم انسحاب أردوغان من اتفاقية لحماية النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقدت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، انسحاب الرئيس رجب طيب أردوغان من اتفاقية أسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.



وتساءلت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر،: "إذا كانت هناك مواد تربكك، إذن لماذا وقعت الاتفاقية؟".

وتابعت: "إذا كان لديك شكوك، فلماذا سميتها باتفاقية أسطنبول؟ لماذا وقعت عليها؟ لماذا تستسلم الآن؟".