شكرا لقرائتكم خبر عن بيونغ يانغ.. رداً على واشنطن: سنعزز قدراتنا العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتبر مسؤول رفيع في بيونغ يانغ أمس (السبت) تنديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين في إطار تجاربها العسكرية أنه «تعدٍ واستفزاز». ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المشرف على عملية إطلاق الصاروخين ري بيونغ شول قوله: «إن تعليقات بايدن تعتبر تعديا واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزازا لها». واعتبر أن الإدارة الأمريكية خطت بوضوح خطوتها الأولى بشكل خاطئ، قائلاً: «إذا واصلت الولايات المتحدة تعليقاتها الطائشة من دون تفكير في النتائج، فيمكن عندها مواجهتها بشيء غير حسن»، محذرا من أن كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لمواصلة تعزيز قوتها العسكرية.

