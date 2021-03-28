كمال كليتشدار أوغلو: عدد الأسر الفقيرة في إسطنبول تجاوز المليون

قال رئيس حزب «الشعب» الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، إن عدد الأسرة الفقيرة في مدينة إسطنبول تجاوز المليون أسرة، وطالب الحكومة بسرعة توفير الخبز بأسعار رخيصة لها.

وجاء ذلك خلال زيارة زعيم المعارضة التركية لمواقع بناء مصنع «خلق أكمك» بمقاطعة هادم كوي التابعة لمدينة إسطنبول، رفقة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال كليتشدار أوغلو، في تصريح للصحفيين خلال الزيارة، إن الحياة باهظة الثمن، ومن الضروري توصيل الخبز الرخيص للفقراء. لقد ذكرنا مرارًا أنه لا ينبغي أن ينام أي طفل وهو جائع.

من جهته، ذكر إمام أوغلو، أن الحاجة إلى الخبز الرخيص ازدادت مع تزايد الفقر مؤخرًا، لهذا السبب هناك حاجة لمزيد من إنتاج الخبز.