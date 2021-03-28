انتهاكات أردوغان.. تركيا تحاول نسف مسار التسوية في ليبيا

تواصل تركيا مساعيها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج البلد الأفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار.

وزارة الدفاع التركية نشرت، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورًا لعمليات تدريب المليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

وكتبت الوزارة في تغريدة مرافقة للصور تقول إن "التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة" الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة، موضحة أن ضباطها قدموا "تدريب التوجيه المدرسي الخدمي" للمليشيات المسلحة.

وتخالف تلك التدريبات العسكرية اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، وبتصديق من مجلس الأمن.

وتنص الفقرة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما ينص الاتفاق، في موضع آخر، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.